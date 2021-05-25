Bursa'da boş bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bursa'da boş bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

25.05.2021 08:47
Bursa'da boş bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde bulunan boş bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olay nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'da boş bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Bursa'da boş bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Bursa'da boş bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da boş bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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