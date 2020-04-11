Bursa'da boş kalan yol ve meydanlar havadan görüntülendi - Son Dakika

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Bursa'da boş kalan yol ve meydanlar havadan görüntülendi
6 saat önce
BURSA'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konan sokağa çıkma yasağının ilk gününde boş kalan yol ve meydanlar, havadan görüntülendi.
BURSA'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konan sokağa çıkma yasağının ilk gününde boş kalan yol ve meydanlar, havadan görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan 31 kentten biri olan Bursa'da sokaklar, caddeler ve meydanlar boş kaldı. Kentin en kalabalık noktalarından olan Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Acemler Kavşağı sessizliğe büründü. Boş kalan yol ve meydanlar drone ile havadan görüntülendi.
- Bursa
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:02 Kaynak: DHA
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