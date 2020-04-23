Bursa'da boş kalan yol ve meydanlar havadan görüntülendi - Son Dakika

BURSA'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, boş kalan yol ve meydanlar havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan 31 kentten biri olan Bursa'da sokak, cadde ve meydanlar boş kaldı. Kentin en kalabalık noktalarından olan Kent Meydanı, Acemler Kavşağı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı sessizliğe büründü. Boş kalan yol ve meydanlar drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN VE YARIN MARKET İLE BAKKALLAR SAAT 14.00'A KADAR AÇIK