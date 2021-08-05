Bursa'da boşandığı eşini tabancayla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

İddiaya göre, İ.S. (45), Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde 2018'de boşandığı G.A. (32) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S, tabancayla kadına ateş etti.

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