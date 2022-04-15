Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

15.04.2022 17:19
Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Bursa'da, boşanma aşamasındaki karısını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa'da, boşanma aşamasındaki karısını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Semih Y, 9 Nisan'da boşanma aşamasında olduğu İrem Y'den kızını aldı.

Çocuğun hafta sonu babasıyla kalmasına izin veren İrem Y, 12 Nisan'da telefon ederek onu getirmesini istedi ancak Semih Y, çocuğun hasta olduğunu ifade etti.

Mahkemece verilen kararın, çocuğun babasıyla sadece cumartesi görüşmeleri olması nedeniyle durumu polise bildiren kadın, Semih Y'nin evine gitti.

İrem Y'ye pencereden küllük fırlattığı ve onu darbettiği öne sürülen Semih Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Semih Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "eşe karşı silahla basit yaralama" suçlamasıyla nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Nisan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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