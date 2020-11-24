Bursa'da bozuk para ve sucuk hırsızlığı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesine bir büfeden bozuk para ve sucuk çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde Yeter Öztopçu'ya ait büfeye gece saatlerinde giren kişi ya da kişiler, büfeden bozuk para, sucuk ve içecek alıp kaçtı.

İş yerini açtığında hırsızlığı fark eden Yeter Öztopçu, durumu polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.