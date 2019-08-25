Son Dakika Haberleri: Bursa'da bu alt geçide girenler saatlerce vakit geçiriyor
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Bursa'da bu alt geçide girenler saatlerce vakit geçiriyor

1 saat önce

Bursa'da bu alt geçide girenler saatlerce vakit geçiriyor Yolun karşısına geçmek için alt geçide girenler kendini AVM'de sanıyorBURSA - Bursa'da şehir merkezindeki alt geçitlerden geçen vatandaşlar alışveriş yapma imkanı buluyor.

Bursa'da bu alt geçide girenler saatlerce vakit geçiriyor

Yolun karşısına geçmek için alt geçide girenler kendini AVM'de sanıyor

BURSA - Bursa'da şehir merkezindeki alt geçitlerden geçen vatandaşlar alışveriş yapma imkanı buluyor.

Bursa'da alt geçitlerde alışılmışagelmişin dışında bir uygulama yapılıyor. Şehir merkezindeki alt geçitlerler, içindeki dükkanlar sayesinde adeta bir AVM'yi andırıyor. Yolun karşısına geçmek için alt geçide giren vatandaşlar kendilerini alışveriş merkezine girmiş gibi hissediyor. İçinde her çeşit ürünün satıldığı dükkanların bulunduğu alt geçide giren vatandaşlar uzun süre alt geçitten çıkamıyor. Bursa'da yaşayanlar bu duruma alışırken, gezmek için şehre gelenler alt geçide girince büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

4 yıldır alt geçitte dükkan işlettiğini ifade eden Tunay Bozkurt, "Buradaki alt geçitten geçen insanlar keyif alıyor. Çünkü burada bir çok dükkan var ve insanlar alışveriş yapıyor. Fiyatlar uygun. Her bütçeye göre ürün var" dedi.

Alt geçidi kullanan vatandaşlar ise, "Alt geçitlerin alışveriş merkezi gibi kullanılması çok güzel. Hem alışveriş yapıyoruz, hem de alt geçitler bu sayede bakımlı ve temiz oluyor" şeklinde konuştu.

Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:33 Kaynak: İHA
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