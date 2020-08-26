Bursa'da bu ilçelere yatırım yapanlara büyük teşvik uygulanacak - Son Dakika

Bursa'nın dağ ilçeleri olan Büyükorhan, Harmancık ve Keles, Cumuhurbaşkanlığı kararı teşvik kapsamına alındı.

Teşvik bölgesi dahilindeki bu ilçelere yatırım yapacaklara büyük kolaylıklar sağlanacak. 3 ilçeye yatırım yapacaklardan yer tahsisi sağlanırken yüzde 20 vergi muafiyeti uygulanacak. Ayrıca SGK işveren prim muafiyeti gibi konularda teşvik uygulanacağı yayınlandı. Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "2009-2010 yıllarında Dağder yönetimindeyken Ankara'da ve Bursa'da teşvik konusunda dönemin Başbakan yardımcısına sunum yapmış ve kalkınmada öncelikli ilden yöresel ve bölgesel teşvik formatına geçilmesi gerektiğini söylemiştik. Çünkü gelişmiş bir ilin tüm ilçeleri aynı olamıyor. Dezavantajlı ilçeler bu sefer teşvik anlamında mağdur ve mahrum oluyorlar.

İlçemiz Büyükorhan ve kardeş ilçelerimiz Harmancık ve Keles'in teşvik kapsamına alınmasından dolayı büyük mutluluk duyduk. İlçelerimizden göçün önüne geçilip tersine göçe vesile olacak ve gelişimi için çok faydalı olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Orhaneli ilçemizin de ayrılması doğru değildir, teşvik kapsamında yer almalı" dedi. - BURSA