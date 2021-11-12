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Bursa'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü: Kedi mamasının kutusunu çaldı - Son Dakika

Bursa'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü: Kedi mamasının kutusunu çaldı

12.11.2021 09:17

Bursa'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü: Kedi mamasının kutusunu çaldı Bursa'da çekçek arabasıyla karton toplayan kimliği belirsiz kişi, bir apartmanın önünde duran kedi mamasının kutusunu çalarak gözden kayboldu.

Bursa'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü: Kedi mamasının kutusunu çaldı

BURSA - Bursa'da çekçek arabasıyla karton toplayan kimliği belirsiz kişi, bir apartmanın önünde duran kedi mamasının kutusunu çalarak gözden kayboldu.

Bu anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bir sitenin önüne gelen çekçek arabalı genç, apartmanın önünde duran kedi mamalarını fark etti. Mamaların yanına gelen kişi, mama kabını alarak çekçek arabasına koydu. Bu sırada kedilerin de mama kaplarının basında olması dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çekçekli gencin yaptığı davranış insanlık ölmüş dedirtirken, görüntüyü izleyen vatandaşlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Bursa'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü: Kedi mamasının kutusunu çaldı
Bursa'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü: Kedi mamasının kutusunu çaldı
Bursa'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü: Kedi mamasının kutusunu çaldı
Bursa'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü: Kedi mamasının kutusunu çaldı

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü: Kedi mamasının kutusunu çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü: Kedi mamasının kutusunu çaldı - Son Dakika
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