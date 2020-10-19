Bursa'da bu sene 622 bin 426 dekar tarım arazisi sulandı - Son Dakika

Bursa'da bu sene 622 bin 426 dekar tarım arazisi sulandı

19.10.2020 09:45
Bursa'da bu sene 622 bin 426 dekar tarım arazisi sulandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor.

Bu nedenle suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

Sulama tesisleri inşa edilirken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını hatırlattı.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları ile üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağladığına dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bursa'da 22 Nisan'da başlayan sulama sezonu 10 Ekim'de tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Bursa ilimiz ve ilçelerimizde toplam 622 bin 426 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Yapılan sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 935 milyon lira katkı sağlanmıştır."

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü vurgulayan Yıldız, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını da aktaran Genel Müdür Kaya Yıldız, "Bursa ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşleri, Tarım, Bursa, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bu sene 622 bin 426 dekar tarım arazisi sulandı - Son Dakika

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