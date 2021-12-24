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Bursa'da budanan ağaçların atıkları toprağa geri dönüyor - Son Dakika

Bursa'da budanan ağaçların atıkları toprağa geri dönüyor

24.12.2021 10:42

Bursa'da budanan ağaçların atıkları toprağa geri dönüyor Budanan ağaçlardan kompost gübre üretiliyor Nilüfer Belediyesi, site bahçeleri ve parklarda budanan ağaçları gübreye dönüştürüyor.

Bursa'da budanan ağaçların atıkları toprağa geri dönüyor

Budanan ağaçlardan kompost gübre üretiliyor

BURSA - Nilüfer Belediyesi, site bahçeleri ve parklarda budanan ağaçları gübreye dönüştürüyor.

2020 yılının Haziran ayından itibaren site bahçeleri, parklar ve tarım faaliyet alanlarının yapıldığı yerlerdeki budanan ağaçların atıklarını toplayarak komposta çeviren Nilüfer Belediyesi, bugüne kadar 15 bin ton budama atığı topladı. Bu atıkların bin tonunu komposta çevirerek Nilüfer'e kazandırın belediyenin hedefi, atıklardan daha fazla kompost elde ederek vatandaşlarla paylaşmak. Budama yapılan yerden belediye görevlileri kesilmiş ağaçları alarak, Alaaddinbey'deki kompost sahasına getiriyor. Burada yonga makinesinden geçirilip parçalanan atık ağaçlar, belirli işlemlerin ardından tekrar bitkilerde kullanılıyor. Toprağın daha fazla su tutmasından, gübre kullanımının azaltılmasına kadar birçok faydası olan kompost, şu an için sadece belediyenin parklarında ve yeşil alanlarında değerlendiriliyor.

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sema Tokgöz, "2020 yılı haziran ayı itibariyle vatandaşlarımızın yaptığı budamaları belediye ekiplerimiz gelip alıyor ve geri dönüşüm işlemi başlamış oluyor. Bu çalışmaya başladığımız günden itibaren yılda 15 bin ton kadar budama atığı topladık ve bunun bin tonu ile kompost elde ettik. Elde ettiğimiz kompostları yeşil alanlarımızda kullanarak toprağın kalitesini, su tutma kapasitesini arttırmaya yönelik kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın yapmış olduğu budamalardan çıkan atıkları planlı olarak her hafta belli mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Alınan atıklar Alaaddinbey Mahallesi'nde oluşturduğumuz kompost sahasına naklini gerçekleştiriyoruz. Burada yonga makinesinden geçirilerek çeşitli tekniklerle bunu kompostlaştırıyoruz. Bunu daha geniş kapsama yayıp vatandaşımızla paylaşmak gibi bir düşüncemiz var" diye konuştu.

"Bizim gayemiz, geçmiş yıllarda çöpe giden çok kıymetli sayılan bitkisel atıkları tekrar geri dönüştürerek doğaya kazandırmak" diyerek sözlerini sürdüren Tokgöz, "Elde ettiğimiz kompostlar kendi oluşturduğumuz park, yeşil ve tarım alanlarımızda gübre kullanımını azaltan, su tutma kapasitesini arttıran bir malzemedir" dedi.

Bursa'da budanan ağaçların atıkları toprağa geri dönüyor
Bursa'da budanan ağaçların atıkları toprağa geri dönüyor
Bursa'da budanan ağaçların atıkları toprağa geri dönüyor
Bursa'da budanan ağaçların atıkları toprağa geri dönüyor

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nilüfer belediyesi, Haziran, Tarım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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