Bursa'da büfede işlenen cinayete ilişkin dava - Son Dakika
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Bursa'da büfede işlenen cinayete ilişkin dava

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde büfesine alışveriş için gelen genci tabancayla öldürdüğü iddiasıyla dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da büfede işlenen cinayete ilişkin dava, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde büfesine alışveriş için gelen genci tabancayla öldürdüğü iddiasıyla dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Ramiz Sarıçayırlı, taraf avukatları ve maktul Ahmet Can Yaşlı'nın yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında kamera kayıtları ve delillerin incelenmesi sonucu, maktulün vücudunda hedef alınan bölgeler ve kurşunların sayısı dikkate alındığında eylemin kasıtla gerçekleştiğinin anlaşıldığını belirtti.

Olay gerçekleşmeden önce maktulün birkaç defa elini beline götürdüğünü ve vurulduktan sonra üzerinden bıçak düştüğünü ifade eden savcı, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

"Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen sanık Sarıçayırlı, önceki savunmalarını tekrarlayarak, pişman olduğunu söyledi.

Mütalaanın ardından söz alan avukatlar, beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Maktulün ağabeyi Orhan Yaşlı, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Küçükkumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi'ndeki büfede ocak ayında 23 yaşındaki Ahmet Can Yaşlı, tartıştığı iş yeri sahibi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.


Polis ekiplerince, büfe işletmecisi Ramiz Sarıçayırlı (47) ile Kerim A. (43) gözaltına alınmış, katil zanlısı Sarıçayırlı tutuklanmıştı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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