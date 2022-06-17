Buğday tarlası alev alev yandı
BURSA - Bursa'da bir buğday tarlasında yangın çıktı. Tarla alev alev yanarken, büyük bir kısmı küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bulunan bir buğday tarlasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Bursa Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 50 dönümlük buğday ekili tarla küle döndü. Ekipler yangını kontrol altına alarak, çevreye sıçramasına engel oldu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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