Bursa'da bugün okullar tatil edildi
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Bursa Valiliği Marmara Denizi'nde yaşanan deprem sebebiyle okulların bugün tatil edildiğini açıkladıMilli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Silivri Merkezli olarak meydana gelen depremin Bursa'da da hissedilmesi nedeniyle öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi...
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:21 Kaynak: İHA
Bursa Valiliği Marmara Denizi'nde yaşanan deprem sebebiyle okulların bugün tatil edildiğini açıkladı
Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Silivri Merkezli olarak meydana gelen depremin Bursa'da da hissedilmesi nedeniyle öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa'daki tüm okullar Bursa Valiliği kararıyla 26/09/2019 (bugün) saat 14.30 itibarıyla bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi - BURSA
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