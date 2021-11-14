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BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU - Son Dakika

BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU

14.11.2021 13:24

BULGARİSTAN'da parlamentoda yeteri çoğunluk sağlanamaması nedeniyle bu yıl üçüncü kez alınan milletvekili seçim kararı ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimi başladı.

BULGARİSTAN'da parlamentoda yeteri çoğunluk sağlanamaması nedeniyle bu yıl üçüncü kez alınan milletvekili seçim kararı ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimi başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlar da parlamentoda daha fazla Türk milletvekilinin seçimi kazanması ve Bulgaristan tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı için Türk aday olan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı'ya destek amacıyla sandık başına koştu.

Türkiye'de Bulgaristan seçimleri için oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 350 bin çifte vatandaş için 19 ilde, toplam 126 sandık yerleştirildi. Bursa'da yaşayan yaklaşık 30 bin seçmen için 30 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi için, sandıkların kurulduğu okullarda uzun kuyruklar oluştu. Çifte vatandaş olan seçmenler, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için iki sandıkta oy kullanıyor. Elektronik ortamda yapılan seçimlerde, seçmenler sadece kimlik belgesi ile oy kullanılabiliyor, ehliyet geçerli olmuyor. Seçmen listesinde adı çıkmayanlar kimlik belgelerini ibraz ederek oy kullanabilirken, kayıt yaptırmayanlar ise sandık başında dilekçe doldurarak oy kullanabildi.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk, ilk kez bir Türk'ün cumhurbaşkanı adayı olmasının, Bursa'da yaşayan çifte vatandaşları seferber ettiğini söyledi. Öztürk, 'Bir Türk'ün Bulgaristan'da cumhurbaşkanı adayı olması, bizim buradaki insanlarımızı da seferber etti. Yoğun bir kalabalık var. Yine sandıklar yetersiz gelecek gibime geliyor. Çünkü nisan seçimlerindeki sandık sayısı Türkiye çapında 35 iken temmuzda bu kısıtlama kaldırıldı. Türkiye çapında 122'ye çıkarıldı. Bursa'da 29'du. Şu anda 30 sandık açılmış durumda. Bursa'daki seçmen sayımız 30 bin civarında. Ancak bir önceki seçimlerde 8 bine yakın bir oy kullanıldı. Bu seçimlerde herhalde katlanarak 12-15 bin arası seçmenin sandığa gideceğini düşünüyoruz. Türkiye genelinde 350-400 bin oy potansiyeli var' dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ OYLAR SEÇİMİ KİLİT NOKTAYA GETİRİR'

Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söyleyen Öztürk, Türkiye'deki seçmenlerin kilit rol oynadığını ve seçimin seyrini değiştirebileceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

'Değiştirebilir. Bizim eğer ki burada insanlarımızın yüzde 70-80'i oy kullanırsa Bulgaristan'da kilit noktaya geliriz. Meclis'te hükümet kurulmasında etkili oluruz. Dolayısıyla bizim insanlarımızın geçmişten kalan bazı haklarını da elde etme imkanı sağlanmış olur.'

ORHANGAZİ'DE SEÇİME KATILIM YOĞUN OLDU

Bulgaristan seçimleri için sandık kurulan yerlerden birisi de Bursa'nın Orhangazi ilçesi oldu. Orhangazi'de yaşayan çifte vatandaşlar seçimlerde oy kullanmak için Orhangazi Tuna İlkokulu'nda kurulan sandıkta uzun kuyruklar oluşturdu. Bulgaristan'dan gelen görevliler nezaretinde yapılan oy verme işlemine Orhangazi'deki çifte vatandaşlar yoğun katılım gerçekleştirdi. BAL-GÖÇ Orhangazi Şube Başkanı Hüseyin Ali Yetim, Nisan ayındaki seçimlerde Orhangazili çifte vatandaşların Yalova'da oy kullandığını, Temmuz seçimlerinde ise Orhangazi'ye de sandık kurulduğunu belirterek, 'Bu iki seçime oranla son yapılan bu seçimlerde vatandaşların ilgisi çok daha fazla. Bunda Bulgaristan'da ilk kez bir Türk kökenli cumhurbaşkanı adayının çıkmış olması ve mevsim şartları da gösterilebilir' dedi.

BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU
BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU
BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU
BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU
BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU
BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU
BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU
BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU
BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU
BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU
BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU

Milletvekili, Bulgaristan, Sandık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA'DA, BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIKLARDA UZUN KUYRUK OLUŞTU - Son Dakika
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