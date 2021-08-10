Bursa'da bulunan erkek cesedinin üstünden kayıp olduğu bildirilen kişinin kimliği çıktı - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, boş arsada bulunan erkek cesedinin üzerinden, hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin kimliğinin çıktığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, belediyede çalışan bir temizlik işçisi, Sırameşeler Mahallesindeki boş arsada ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık 20 gün önce öldüğü değerlendirilen erkek cesedinin üzerinde kayıp olarak aranan İ.Y'ye ait sürücü belgesi buldu.

Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışmalar sürüyor.