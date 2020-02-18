Bursa'da Bursaray seferleri normale döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da Bursaray seferleri normale döndü - Son Dakika

Bursa'da Bursaray seferleri normale döndü

6 saat önce

Bursaray'da yaşanan teknik arıza sebebiyle yaşanan aksaklık kısa sürede giderildi ve seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Bursa'da Bursaray seferleri normale döndü, System.String[]

Bursaray'da yaşanan teknik arıza sebebiyle yaşanan aksaklık kısa sürede giderildi ve seferlerin normale döndüğü bildirildi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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