Ankara 'dan helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mihraplı Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Bakan Soylu, kağıt toplayarak geçimini sağlayan 32 yaşındaki baba Hüseyin El Cesim'e sarılarak teselli etmeye çalıştı. Cenaze törenine Bakan Soylu ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz , Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı.

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bu acıya yürek dayanmaz! Yangında yaşamını yitiren 9 kişinin tabutu yan yana dizilerek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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