Bu acıya yürek dayanmaz! Yangında yaşamını yitiren 9 kişinin tabutu yan yana dizilerek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bu acıya yürek dayanmaz! Yangında yaşamını yitiren 9 kişinin tabutu yan yana dizilerek son yolculuğuna uğurlandı

09.11.2022 14:18

Bursa'da dün gece yaşanan yangın faciasında yaşamını yitiren 8'i çocuk 9 kişi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze namazından sonra toprağa verildi. Suriyeli ailenin yakınları yan yana dizilen tabutların başında gözyaşı dökerken 6 çocuğunu ve eşini kaybeden kağıt toplayıcısı Hüseyin El Cesim cenazede kahroldu.

Dün gece Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi'nde sobadan çıktığı öğrenilen yangında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni hayatını kaybetti.

Bursa'da büyük acı...9 tabut yanyana

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

9 cenaze bugün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Mihraplı Camisi'ne getirildi. Tabutlar yan yana konulduğunda El Cesim ailesinin fertleri gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tabuta sarılınca ortaya hüzünlü görüntüler çıktı.

Bursa'da büyük acı...9 tabut yanyana

BAKAN SOYLU DE CENAZEYE KATILDI

Ankara'dan helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mihraplı Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Bakan Soylu, kağıt toplayarak geçimini sağlayan 32 yaşındaki baba Hüseyin El Cesim'e sarılarak teselli etmeye çalıştı. Cenaze törenine Bakan Soylu ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı.

Bursa'da büyük acı...9 tabut yanyana

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından El Cesim ailesinin fertlerinin naaşları toprağa verilmek üzere Erdoğanköy Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Bursa'da büyük acı...9 tabut yanyana

Olayda hayatını kaybeden Suriyeli 8 çocuğun olaydan bir süre önce mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğraflar da görenlerin yüreğini burktu.

Kaynak: İHA
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Süleyman Soylu, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu acıya yürek dayanmaz! Yangında yaşamını yitiren 9 kişinin tabutu yan yana dizilerek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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