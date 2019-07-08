Bursa’da büyük elektrik kesintisi
19 dakika önce
Bursa'da saat 12: 45 civarında yaşanan elektrik kesintisi hayatı durdurdu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:47
'da saat 12: 45 civarında yaşanan elektrik kesintisi hayatı durdurdu. TEİAŞ'a ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle kentin büyük kısmında elektrikler kesildi. UEDAŞ'tan yapılan açıklamada arızanın giderildiği, kısa sürede tüm bölgeye elektrik verileceği kaydedildi.
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