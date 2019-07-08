Son Dakika Haberleri: Bursa’da büyük elektrik kesintisi
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Bursa’da büyük elektrik kesintisi

19 dakika önce

Bursa'da saat 12: 45 civarında yaşanan elektrik kesintisi hayatı durdurdu.

Bursa’da büyük elektrik kesintisi , System.String[]
Bursa'da saat 12: 45 civarında yaşanan elektrik kesintisi hayatı durdurdu. TEİAŞ'a ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle kentin büyük kısmında elektrikler kesildi. UEDAŞ'tan yapılan açıklamada arızanın giderildiği, kısa sürede tüm bölgeye elektrik verileceği kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:47 
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Bursa, Ekonomi
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