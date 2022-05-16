Bursa'da büyük fabrika yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da büyük fabrika yangını

16.05.2022 13:30
Bursa'da büyük fabrika yangını

Bursa'da ısı yalıtım imalatı yapan fabrikada yangın çıktı.

Bursa'da ısı yalıtım imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasında görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde bulunan ısı yalıtım levhaları, yapı kimyasalları ve ambalaj üretimi yapan fabrikada 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve başta Kestel, Gürsu ilçeleri olmak üzere şehrin birçok noktasında görüldü. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Üretilen ürünlerin hammaddesinin plastik olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü öğrenildi. - BURSA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım fabrikasında yangın çıktı Son dakika haberleri | Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım fabrikasında yangın çıktı Bursa'da Barakfakih Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa'da Barakfakih Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye, Kestel, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da büyük fabrika yangını - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Türkiye şimdiye kadar İsveç ve Finlandiya'dan 33 terör örgütü mensubunu resmen istedi: Hiçbirini göndermediler
13:20 Sinem Kobal ikinci bebeğini kucağına aldı
13:14 Ukrayna'da Harkov Valisi'nden gündem olacak iddia: Ordumuz, Rusya sınırına ulaştı
13:04 Saadet Partisi'ne içeriden eleştiri: HDP ve CHP ile temaslardan rahatsızız
12:45 Görenler şaştı kaldı: 2 TL'ye satılan lahmacun sosyal medyada gündem oldu!
12:42 Yargıtay 2019'da başlayan davada hükmü onayladı: Emine Bulut'u öldüren eski kocası Fedai Varan'ın müebbet cezası onandı
12:27 Bir dönem "Türkiye'nin Maldivleri" deniliyordu... Salda Gölü bataklık şeklini aldı
12:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sanıkların ağırlaştırılmış müebbeti istendi
12:18 Damla Sönmez, tatil sezonunu Bodrum'da açtı! Mayolu paylaşıma ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi
11:45 Çeçen lider Kadirov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Azovstal" tepkisi: Sizi aldatmalarına izin vermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 13:34:54. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da büyük fabrika yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement