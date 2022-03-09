Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi

09.03.2022 09:02

Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildiBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda yem yüklü kamyonda 4,5 milyon adet kaçak s igara ele geçirildi.

Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda yem yüklü kamyonda 4,5 milyon adet kaçak s igara ele geçirildi. Nefes kesen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri takip edip durdukları yem yüklü kamyonda gizlenmiş halde piyasa değeri 2 milyon 750 bin liralık 4.5 milyon paket kaçak sigara ele geçirdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile İnegöl İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan yüklü miktarda kaçak sigara geleceği bilgisine ulaştı. KOM ekipleri 43 U 3280 plakalı kamyonu takibe aldı. Takip sonucu ilçe girişinde durdurulan kamyon didik didik arandı. Sürücüsü Mehmet K. gözaltına alındı. Kamyonun kasasında 240 bin pakete karşılık gelen 4.5 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen sürücü Mehmet K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi

YORUMLAR
500
Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama 4 dakikada dolandırdılar, 24 saat geçmeden yakalandılar 4 dakikada dolandırdılar, 24 saat geçmeden yakalandılar

Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da büyük operasyon... Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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