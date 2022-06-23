Alev alev yanan apartman mahalleliyi sokağa döktü... Panik anları kamerada - Son Dakika
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Alev alev yanan apartman mahalleliyi sokağa döktü... Panik anları kamerada

23.06.2022 10:26

Alev alev yanan apartman mahalleliyi sokağa döktü.

Alev alev yanan apartman mahalleliyi sokağa döktü... Panik anları kamerada

BURSA Bursa'da bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu yaşattı. Mahalle sakinlerinin sokağa döküldüğü ve evin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale sonucunda kontrol altına aldı. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın ise cep telefon kamerasına anbean yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan apartman mahalleliyi sokağa döktü... Panik anları kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alev alev yanan apartman mahalleliyi sokağa döktü... Panik anları kamerada - Son Dakika
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