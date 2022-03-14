Bursa'da buz tutan gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da buz tutan gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

14.03.2022 09:49
Bursa'da buz tutan gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sulama göletine düşen köpek, donmak üzereyken itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sulama göletine düşen köpek, donmak üzereyken itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin kırsal Sarıpınar Mahallesi yakınında yüzeyi buz tutan göletteki köpeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İnegöl'den Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Zorlu bir yolculuktan sonra olay yerine ulaşan ekip tarafından donmak üzereyken kurtarılan köpek, bakımı yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bursa'da buz tutan gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar Hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İtfaiye, İnegöl, Bursa, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da buz tutan gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:38 Zelenski'den NATO ülkelerini uyardı: Ukrayna Hava Sahamız kapatılmazsa NATO ülkelerinde de bombalar patlar
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
09:13 Letonya Savunma Bakanı'ndan SİHA açıklaması: 6 aylığına kendi semalarımızda test edelim!
09:01 Hem anneleri hem babaları öldü: Öksüz ve yetim Ukraynalı bebekler! Ukrayna büyükelçisi paylaştı!
08:45 Yoksulluk hallerimiz: 141 bin çocuğa ailesi bakamıyor, 11 milyon kişiye gıda yardımı yapılıyor!
08:42 Ukrayna ordusundan cansız bedenlerle Rusya'ya Z harfi göndermesi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:01:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da buz tutan gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement