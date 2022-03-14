Bursa'da buz tutan gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sulama göletine düşen köpek, donmak üzereyken itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin kırsal Sarıpınar Mahallesi yakınında yüzeyi buz tutan göletteki köpeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İnegöl'den Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Zorlu bir yolculuktan sonra olay yerine ulaşan ekip tarafından donmak üzereyken kurtarılan köpek, bakımı yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.