Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa 'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile 81 kentte sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'dan itibaren başladı. Bursa'nın, Kent ve Fomara Meydanı, Heykel Caddesi ve Acemler gibi önemli noktalarında polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Yasağa rağmen açık olan işletmeler ile dışarıda olan kişiler ekiplerce uyarıldı.

- Bursa