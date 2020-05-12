Bursa'da cadde ve meydanlarda yoğunluk - Son Dakika

Bursa'da cadde ve meydanlarda yoğunluk

Bursa'da sokağa çıkma yasağının sona ermesinin arından cadde ve meydanlarda yoğunluk oluştu.

Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 ve 10 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yasağın sona ermesi ve AVM'lerin açılmasıyla birlikte cadde, meydan ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel Atatürk Caddesi gibi noktalarda insan kalabalığı görülürken İzmir- Ankara Karayolu'nda ve Acemler Kavşağı'nda da trafik yoğunluğu oluştu. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Meydanı, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi, Heykel'e araç giriş ve çıkışlarını kapattı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktığı ve yer yer sosyal mesafeye uyduğu görüldü.