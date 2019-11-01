Son Dakika Haberleri: Bursa'da "çakarlı araç" denetimi
Son Dakika Güncel Bursa'da 'çakarlı araç' denetimi

Bursa'da "çakarlı araç" denetimi

7 saat önce

Türkiye genelinde, yetkisiz çakar lambalı araçların kullanımının önüne geçmek için başlatılan denetimler bugün başladı.

Bursa'da

Türkiye genelinde, yetkisiz çakar lambalı araçların kullanımının önüne geçmek için başlatılan denetimler bugün başladı.

Bursa polisinin Merinos kavşağında sabah saatlerinde gerçekleştirdiği denetimde, uygunsuz çakar lambalı araç sahiplerine para cezası kesildi.

Denetimde durdurulan bir aracın tamponundaki lambalar, kurallara uymadığı için söküldü.

Bursa polisinin "çakar" olarak anılan ışıklı uyarı işaretlerini yetkisiz kullanan sürücülere yönelik denetimleri, şehrin farklı noktalarında da devam etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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