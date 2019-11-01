Türkiye genelinde, yetkisiz çakar lambalı araçların kullanımının önüne geçmek için başlatılan denetimler bugün başladı.

Bursa polisinin Merinos kavşağında sabah saatlerinde gerçekleştirdiği denetimde, uygunsuz çakar lambalı araç sahiplerine para cezası kesildi.

Denetimde durdurulan bir aracın tamponundaki lambalar, kurallara uymadığı için söküldü.

Bursa polisinin "çakar" olarak anılan ışıklı uyarı işaretlerini yetkisiz kullanan sürücülere yönelik denetimleri, şehrin farklı noktalarında da devam etti.