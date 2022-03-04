Bursa'da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü... O anlar kamerada - Son Dakika
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Bursa'da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü... O anlar kamerada

04.03.2022 09:18

Bursa'da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü.

Bursa'da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da bisikletle siteye gelen şüpheli, çaldığı bisikleti götürürken kameraya yakalandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi şahıs gözüne kestirdiği bisikleti çalmak için site bahçesine bisikletle girdi. Geldiği bisiklete binen şüpheli, çalmak istediği bisikleti de tutarak götürdü. Bu ilginç anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bursa'da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü... O anlar kamerada
Bursa'da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü... O anlar kamerada
Bursa'da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü... O anlar kamerada
Bursa'da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü... O anlar kamerada
Bursa'da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü... O anlar kamerada - Son Dakika


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