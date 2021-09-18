Karacabey'de çalıntı araç dere yatağında bulundu - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobil hırsızlarının çaldığı bir otomobil dereye atılmış olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir derenin içinde otomobil olduğunu gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.

16 FG 946 plakalı otomobil, olay yerine gelen polis tarafından çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yapılan incelemede çalıntı olduğu tespit edilen otomobilin, çalındıktan sonra bir süre kullanıldıktan sonra dereye atıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri zarar gördüğü tespit edilen otomobili çalanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.