Bursa'da çalınan otomobil Sakarya'da kurtarıcının üzerinde bulundu - Son Dakika

Bursa 'da çalındığı iddia edilen otomobil, Sakarya 'da kurtarıcının üzerinde bulundu.

Kocası tarafından iki eli baltayla kesilmişti! AİHM Rusya'yı mahkum etti

15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?