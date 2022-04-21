Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu

21.04.2022 09:16
Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu

Bursa'da çalıntı ve change araçlarla mücadele çerçevesinde çok sayıda işyeri denetlendi.

Bursa'da çalıntı ve change araçlarla mücadele çerçevesinde çok sayıda işyeri denetlendi. Yapılan operasyonlarda çalıntı araç, şasi numaratörü, 15 adet motor bloğu ele geçirildi.

İl genelinde çalıntı ve change araçlarla mücadele çerçevesinde Bursa Sulh Ceza Hakimliği kararıyla birlikte 7 tane işyeri denetlendi. Yapılan denetlemelerde parçalanmaya hazır 3 adet hacizli lüks otomobil, kısmen parçalanmış 7 adet araç kupası, çalıntı otomobil, numaraları silinmiş 15 adet motor bloğu, 1 adet şasi numaratörü, 9 adet çeşitli marka ve modellerde oto teyp ele geçirildi.

8 şüpheli hakkında resmi belgede sahtecilik ve suç eşyasını satın almaktan adli işlem yapıldı. - BURSA

Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu
Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu
Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu
Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu
Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu
Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu
Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu

YORUMLAR
500
Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi

Sulh Ceza Hakimliği, Otomobil, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu - Son Dakika
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