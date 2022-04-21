Bursa'da çalıntı ve "change" araç operasyonunda 8 şüpheliye işlem yapıldı - Son Dakika

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çalıntı ve "change" araç denetimlerinde çalıntı, parçalanmış ve parçalanmaya hazır otomobiller ve şase numaratörü ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Bursa Sulh Ceza Hakimliğinin kararı gereğince kent genelindeki 7 farklı iş yerinde çalıntı ve "change" araç denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde parçalanmaya hazır 3 hacizli lüks otomobil, kısmen parçalanmış 7 araç kupası, çalıntı otomobil, numaraları silinmiş 15 motor bloğu, şase numaratörü ve 9 oto teybi bulundu.

Bu iş yerlerinde bulunan 8 şüpheliye "resmi belgede sahtecilik ve suç eşyasını satın almak"tan adli işlem gerçekleştirildi.