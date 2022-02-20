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Bursa'da cam silerken dördüncü kattan düşen kadın öldü - Son Dakika

Bursa'da cam silerken dördüncü kattan düşen kadın öldü

20.02.2022 21:14
Bursa'da cam silerken dördüncü kattan düşen kadın öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, cam silerken dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, cam silerken dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenigün Mahallesi Ersöz Sokak'taki bir binanın dördüncü katında ikamet eden Nurseven Baştürk (35), evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Yenişehir Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Baştürk, ağır yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baştürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yenişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da cam silerken dördüncü kattan düşen kadın öldü - Son Dakika


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