Bursa'da cam şişe yüklü TIR devrildi, kara yolu cam şişeyle kaplandı - Son Dakika

Kaza, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi Yenişehir-Bursa Karayolu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Şişecam Fabrikası'ndan yola çıkan 16 VT 272 plakalı TIR'ın sürücüsü Mehmet T., Seymen Kavşağı'nda TIR'ın hakimiyetini kaybederek TIR'ı refüje devirdi. TIR'ın devrilmesiyle, dorsesinde bulunan binlerce cam şişe yola saçıldı. Kazada Mehmet T., yara almazken TIR kullanılamaz hale geldi. Yola devrilen şişeler sebebiyle Yenişehir-Bursa Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Ekiplerin şişeleri temizlemesi ve TIR'ın kaldırılmasıyla, yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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