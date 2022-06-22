Bursa'da cam yüklü tır yandı - Son Dakika
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Bursa'da cam yüklü tır yandı

22.06.2022 15:40

Bursa'da cam yüklü tır yandı Bursa'da cam yüklü alev alev yandı.

Bursa'da cam yüklü tır yandı

BURSA - Bursa'da cam yüklü alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Yenişehir- İznik yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki tır rampada arıza yaparak durdu. Kısa süre sonra motordan önce dumanlar sonra alevler yükseldi. Şoförün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlatırken, tır kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da cam yüklü tır yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da cam yüklü tır yandı - Son Dakika
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