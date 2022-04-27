Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır asmak isteyen kadının bir anlık ihmali sonucu ağır oldu.
Olay, Mesudiye Mahallesi Sırma Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre çamaşır asmak için terasa çıkan Zemine Yıldırım, yürürken fark etmediği asansör boşluğuna düştü.
Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Yıldırım, ağır yaralandı. Düştükten sonra bağırarak yardım isteyen kadının sesini duyan apartman sakinleri, yardıma koştu.
Duvar kırılarak bulunduğu yerden çıkarılan Yıldırım, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zemine Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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