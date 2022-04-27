Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü - Son Dakika
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Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü

27.04.2022 00:04

Bursa'nın Mesudiye Mahallesi Sırma Sokak'ta çamaşır asmak için terasa çıkan 47 yaşındaki kadın, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır asmak isteyen kadının bir anlık ihmali sonucu ağır oldu.

Olay, Mesudiye Mahallesi Sırma Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre çamaşır asmak için terasa çıkan Zemine Yıldırım, yürürken fark etmediği asansör boşluğuna düştü.

10 METRE YÜKSEKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Yıldırım, ağır yaralandı. Düştükten sonra bağırarak yardım isteyen kadının sesini duyan apartman sakinleri, yardıma koştu.

Çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü

DUVAR KIRILARAK BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

Duvar kırılarak bulunduğu yerden çıkarılan Yıldırım, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zemine Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
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Yıldırım, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü - Son Dakika
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