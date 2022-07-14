Cami kubbesindeki yuvadan düşen leylek yavruları kurtarıldı - Son Dakika
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Cami kubbesindeki yuvadan düşen leylek yavruları kurtarıldı

14.07.2022 12:33

Bursa'da cami kubbesinin tepesindeki yuvadan düşerek annelerinden ayrı kalan iki leylek yavrusu, halatla yürütülen operasyon sonucu kurtarıldı.

Bursa'da cami kubbesinin tepesindeki yuvadan düşerek annelerinden ayrı kalan iki leylek yavrusu, halatla yürütülen operasyon sonucu kurtarıldı.

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'ndeki Merkez Cami'nin kubbesine yıllardır göç zamanında gelen leyleğin iki yavrusu, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yuvadan düştü.

Birkaç gün gözlemleyen mahalle sakinleri, alt taraftaki kurşun kaplamalı yarım kubbenin yanına düşen yavruyla annesinin ilgilenmediğini, diğerinin ise bahçede gezindiğini ve annenin ara sıra onu beslediğini fark ederek itfaiyeden yardım istedi.

Ekipler, caminin yapısından dolayı itfaiye aracının sepetini yavrunun olduğu bölüme yükseltemeyince devreye NAK Arama Kurtarma ekipleri girdi.

Önce kubbedeki yuvaya, ardından da leyleğin düştüğü bölüme halatlarla tırmanan görevliler, yavruyu buradan aldı. Diğer leylek ise caminin yakınındaki bir bahçede yakalanarak yuvasına bırakıldı.

Aç kaldığı için bitkin düşen diğer yavru, NAK Arama Kurtarma ekibindekiler tarafından bir süre bakılıp beslendikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülecek bu leyleğin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

NAK Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Bulmuş, AA muhabirine, kendilerine ihbar geldikten sonra gelip gözlem yaptıklarını ve annenin yavrulardan birine bakmadığını fark ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçtiklerini belirten Bulmuş, şöyle konuştu:

"Caminin etrafı sepetli aracın gelebileceği bir nokta değildi. Biz muhtarla irtibat halindeydik. Geldik ve gerekli istasyonlarla emniyetlerimizi aldık. Yavrulardan birini geri yuvaya koyduk. 4-5 gündür annenin bakmadığı yavruyu, görüştüğümüz yetkililerin bakım merkezine götürmemizin uygun olduğunu söylemesiyle aldık. Gerekli tedavilerin yapılmasını sağlayacaklar. İnşallah kendini toparlar ve doğaya salınır."

Mahalle muhtarı Ali İhsan Dengiz ise yavrular için herkesin seferber olduğunu dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.

YORUMLAR
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CAMİNİN KUBBESİNDEKİ YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEK, 5 GÜN SONRA KURTARILDI CAMİNİN KUBBESİNDEKİ YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEK, 5 GÜN SONRA KURTARILDI Cami kubbesindeki yuvadan düşen yavru leyleği kurtarma operasyonu Cami kubbesindeki yuvadan düşen yavru leyleği kurtarma operasyonu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cami kubbesindeki yuvadan düşen leylek yavruları kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cami kubbesindeki yuvadan düşen leylek yavruları kurtarıldı - Son Dakika
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