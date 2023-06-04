Bursa'da Camii Avlusunda Şakalaşırken Ateş Edilmesi Sonucu Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Camii Avlusunda Şakalaşırken Ateş Edilmesi Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

04.06.2023 12:56

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde camii avlusunda sohbet eden iki arkadaştan biri şakalaşırken belinden çıkardığı tabancayla ateş edince diğer arkadaş hayatını kaybetti. Şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'da camii avlusunda sohbet etmek için buluştuğu arkadaşının şakalaşırken ateş etmesi sonucu vurulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan olay, dün saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda sohbet için bir araya gelen iki arkadaş aralarında şakalaşmaya başladı. Bu esnada 17 yaşındaki S.Ç., belinden çıkardığı tabancadan ateşlediği kurşun, 17 yaşındaki arkadaşı Utku S.'nin göğsüne isabet etti.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Durumu ağır olan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Yıldırım, Çınar, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Camii Avlusunda Şakalaşırken Ateş Edilmesi Sonucu Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Camii Avlusunda Şakalaşırken Ateş Edilmesi Sonucu Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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