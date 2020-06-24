BURSA'DA CAMİLERDE 100 GÜN SONRA CEMAATLE SABAH NAMAZI KILINDI - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadelede kapsamında toplu ibadetlere yasaklanan camilerde, normalleşme sürecinin ardından cemaatle ilk sabah namazı kılındı. Bursa'nın simgeleşen tarihi camilerinden Ulu Camii'de de 100 gün sonra cemaat ile ilk sabah namazı kılındı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Mart'ta toplu ibadete ara verilen camiler salgına karşı alınan önlemler kapsamında hijyen ve dezenfekte uygulamalarının ardından yeniden 5 vakit toplu ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada camilerin 5 vakit toplu ibadete açılacağını duyurmasının ardından Bursa'da cemaat ile ilk sabah namazı, selatin camilerinden Ulu Cami'de de kılındı.

SOSYAL MESAFE VE HİJYENE ÖNEM VERİLDİ

Bursa'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, girişte dezenfektan kullanarak, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

Öte yandan birçok vatandaşın caminin içinde fotoğraf ve video çekmesi dikkat çekti.