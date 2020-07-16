Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi - Son Dakika

Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi
Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında okunan ve birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.
Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi
15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında okunan ve birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. 81 ilde olduğu gibi Bursa'daki camilerden de sela sesleri yükseldi.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen talimatla ülkenin tüm camilerinde selalar okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından vatandaşlar sokağa dökülmüştü. Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçelerdeki 90 bin camide aynı anda okundu. 81 ilde olduğu gibi Bursa'daki camilerde de sela sesleri yükseldi. Bursa Ulucami önüne gelen bazı vatandaşlar da okunan selayı dinledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 02:28 Kaynak: DHA
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