Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi - Son Dakika

Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi

Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında okunan ve birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi

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15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında okunan ve birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. 81 ilde olduğu gibi Bursa'daki camilerden de sela sesleri yükseldi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen talimatla ülkenin tüm camilerinde selalar okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından vatandaşlar sokağa dökülmüştü. Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçelerdeki 90 bin camide aynı anda okundu. 81 ilde olduğu gibi Bursa'daki camilerde de sela sesleri yükseldi. Bursa Ulucami önüne gelen bazı vatandaşlar da okunan selayı dinledi.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 02:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi - Son Dakika

Son Dakika

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Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
09:03
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
08:30
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
08:18
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
07:16
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
03:43
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
01:32
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
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