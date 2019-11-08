Son Dakika Haberleri: Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
Son Dakika Güncel Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı

Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı

7 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, caminin şadırvan kısmında bulunan muslukları ve bataryalarını çaldığı iddia edilen şüpheli, cami cemaati tarafından yakalandı.

Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, caminin şadırvan kısmında bulunan muslukları ve bataryalarını çaldığı iddia edilen şüpheli, cami cemaati tarafından yakalandı.

Fatih Mahallesi'ndeki camide akşam namazını kılan cemaat ve cami görevlileri, elinde musluklarla cami avlusundan çıkan bir kişiyi fark etti.

İsminin Ayhan B. olduğu öğrenilen hırsızlık zanlısı, olay yerinden kaçtı. Ayhan B'nin peşinden koşan cami cemaati ve çevredeki vatandaşlar, şüpheliyi cami yakınındaki zeytinlik alanda yakaladı.

Üzerinden kesici alet de çıkan zanlı, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Şüphelinin, hırsızlık sebebiyle çok sayıda sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Ayhan B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Mahallesi, Orhangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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