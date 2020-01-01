Bursa'da can pazarı... Alevler içinde kalan 12 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da can pazarı... Alevler içinde kalan 12 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bursa'da can pazarı... Alevler içinde kalan 12 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Bursa'da 3 katlı binada yangın çıktı.

Bursa'da can pazarı... Alevler içinde kalan 12 kişi kurtarıldı, System.String[]

Bursa'da 3 katlı binada yangın çıktı. Alevler içinde kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, önceki akşam Bağlarbaşı Mahallesinde 1. Çakmak Sokak'ta yangın çıktı. 3 katlı binanın orta katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede binayı dumanlar sardı. Apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na 3 itfaiye aracı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan 12 kişiyi kurtardı. Dumandan zehirlenen vatandaşlar sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi hakkında ekipler inceleme başlattı.

(İHA)

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu kafede menüden servise her şey çok özel
Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi

Son Dakika Haberleri
15:51 Millî Savunma Bakanı Akar ve Komuta Kademesi Yeni Yıla Birlikleri Ziyaret Ederek Girdi-1 - Son Dakika
15:51 SURİYELİ ESKİ SAVAŞ PİLOTU VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞ - Son Dakika
15:50 Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
15:49 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika
15:46 Diyarbakır'dan Kanal İstanbul Projesine destek - Son Dakika
15:00 Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Son Dakika
14:36 Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 15:55:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da can pazarı... Alevler içinde kalan 12 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]