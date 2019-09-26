Son Dakika Haberleri: Bursa'da can pazarı.. Temizlikçiler yola savruldu, sürücü sıkıştı
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Bursa'da can pazarı.. Temizlikçiler yola savruldu, sürücü sıkıştı

1 saat önce

Bursa'da dönüş yapan çöp kamyonuna, arkasında seyreden otomobil çarptı.

Bursa'da can pazarı.. Temizlikçiler yola savruldu, sürücü sıkıştı, System.String[]

Bursa'da dönüş yapan çöp kamyonuna, arkasında seyreden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonunun arkasında bulunan 2 temizlikçi yola savrulurken, otomobil sürücüsü otomobilde sıkıştı.


Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M. 16 LP 827 plakalı çöp kamyonuyla, Kükürtlü Caddesinde seyir halindeyken "U" dönüşü yapmak için manevra yaptı. Manevra yapan çöp kamyonunu fark etmeyen 16 U 5645 plakalı otomobil sürücüsü T.U., kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu çöp kamyonunun arkasında bulunan 2 temizlik görevlisi yola savruldu. Çöp kamyonuna çarpan otomobil sürücüsü otomobilde sıkışırken, yanında bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıya müdahale ederken, itfaiye ekipleri otomobilin direksiyonunda sıkışan T.U.'yu çıkarmak için zamanla yarıştı. Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından T.U. sıkıştığı yerden çıkarılırken, yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Sabah, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
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