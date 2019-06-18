Son Dakika Haberleri: Bursa'da can pazarı...Uçurumda ağır yaralı bulundu
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Bursa'da can pazarı...Uçurumda ağır yaralı bulundu

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde saman yüklü traktörün sürücüsü uçuruma yuvarlandı.

Bursa'da can pazarı...Uçurumda ağır yaralı bulundu, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde saman yüklü traktörün sürücüsü uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen tesadüfen fark ettiği sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, İznik- Yenişehir karayolunda meydana gelen tek taraflı kazada 16 UL 357 plakalı traktör sürücüsü Rahmi Gökhan, römorka yüklediği samanı İznik'e getirirken, virajı almayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Gökhan, devrilen traktörün üzerinden savrulup 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin imdadına yetiştiği sürücü, 112 ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:58 Kaynak: İHA
Yenişehir, İznik, Bursa, 3. Sayfa
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