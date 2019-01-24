Bursa'da Can Pazarı...yolcu Otobüsüyle Kafa Kafaya Çarpıştı
1 saat önce
Bursa'da belediye otobüsü ile kafa kafaya çarpışan Şahin marka otomobil hurdaya dönerken, direksiyonda sıkışan sürücü sağlık ve polis ekiplerince kurtarıldıKaza, sabah saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Gökdere Kavşağı'nda meydana geldi.
Bursa
'da belediye otobüsü ile kafa kafaya çarpışan Şahin marka otomobil hurdaya dönerken, direksiyonda sıkışan sürücü sağlık ve polis ekiplerince kurtarıldı
Kaza, sabah saatlerinde merkez Yıldırım
İlçesi Gökdere
Kavşağı'nda meydana geldi. 28 EN 020 plakalı otomobil ile belediye otobüsü kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında otomobil sürücüsü, M.A. direksiyon koltuğunda sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartan sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, M.A.'yı ambulansla Bursa Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:10 Kaynak: İHA
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