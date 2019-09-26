Son Dakika Haberleri: Bursa'da can pazarının yaşandığı kaza kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa'da can pazarının yaşandığı kaza kamerada

38 dakika önce

Bursa'da can pazarının yaşandığı kaza kameradaBURSA - Bursa'da dönüş yapan çöp kamyonuna, arkasında seyreden otomobil çarpması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da can pazarının yaşandığı kaza kamerada

BURSA - Bursa'da dönüş yapan çöp kamyonuna, arkasında seyreden otomobil çarpması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çöp kamyonunun dönüş yaptığı esnada otomobilin çarptığı görülüyor. Kazada 2'si temizlik görevlisi 5 kişi yaralanmıştı.

Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M. 16 LP 827 plakalı çöp kamyonuyla, Kükürtlü Caddesi'nde seyir halindeyken "U" dönüşü yapmak için manevra yaptı. Manevra yapan çöp kamyonunu fark etmeyen 16 U 5645 plakalı otomobil sürücüsü T.U., kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu çöp kamyonunun arkasında bulunan 2 temizlik görevlisi yola savruldu. Çöp kamyonuna çarpan otomobil sürücüsü otomobilde sıkışırken, yanında bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıya müdahale ederken, itfaiye ekipleri otomobilin direksiyonunda sıkışan T.U.'yu çıkarmak için zamanla yarıştı. Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından T.U. sıkıştığı yerden çıkarılırken, yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Dönüş yapan çöp kamyonuna, arkasında seyreden otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde dönüş yapmak için manevra alan çöp kamyonuna, otomobilin çarptığı görüldü. Çevrede bulunan vatandaşların, kazada yaralananlara yardım etmek için koştuğu görüldü.

Bursa'da can pazarının yaşandığı kaza kamerada

Dönüş, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 bin ölü tavuğun gömülü halde bulunduğu mahalle karantinaya alındı
Su kanalına düşen otomobildeki yaralı, ekiplerin bir saat süren çabası sonucu kurtarıldı Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı Evlilik programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, sütyensiz haliyle tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 12:37:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da can pazarının yaşandığı kaza kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]