Bursa'da "Çanakkale Bir Destanın Türküsü" Konseri
51 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında "Çanakkale Bir Destanın Türküsü" konseri düzenledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Orkestra Şube Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi
kapsamında "Çanakkale Bir Destanın Türküsü" konseri düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri Salih Taşkın
yönetti.
Programı sunan Yavuz Selim
Yedek, zaman zaman kendine özgü yorumuyla Çanakkale Savaşı'ndan yaşanmış hikayeleri de paylaştı.
Gecede "Çanakkale İçinde Vurdular Beni", "Canımdan Uzak
Kaldı Gönül" ve "Yoksa Yavrum Seni Vurdular mı?" gibi eserler koro eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası uzun süre alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:53 Kaynak: AA
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