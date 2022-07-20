Bursa'da canını hiçe sayarak yanan aracını durdurdu - Son Dakika
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Bursa'da canını hiçe sayarak yanan aracını durdurdu

20.07.2022 15:39
Bursa'da canını hiçe sayarak yanan aracını durdurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı. Sürücü, park halindeyken kendiliğinden çalışarak hareket eden otomobilini durdurmak için hayatını tehlikeye attı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Ayhan Varol (46), 16 F 4378 plakalı otomobilini park etmek için yavaşladığı sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekti. O sırada araç alev aldı.

Canını tehlikeye attı

Alev alev yanan araç bir anda çalışarak hareket etmeye başladı. Sürücü hareket eden aracının sürücü koltuğuna geçerek, zorlukla el frenini çekip durdurdu. Çevredeki vatandaşlar, yangını meraklı gözlerle izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

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Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı Son dakika gündem: Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı Son dakika gündem: Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı
Kaynak: İHA

Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da canını hiçe sayarak yanan aracını durdurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da canını hiçe sayarak yanan aracını durdurdu - Son Dakika
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