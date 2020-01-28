Bursa'da canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

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Bursa'da canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı
6 saat önce
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Fevzidede Mahallesi'ndeki bir besicilik işletmesinde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görüldü.
İşletmede 21 günlük karantina uygulaması başlatıldı. İlçedeki canlı hayvan pazarının faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.
İşletmedeki hayvanlara aşılama yapılırken, tedbir amacıyla 44 mahallede hayvan hareketleri yasaklandı.
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