Bursa'da canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

Bursa'da canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.

Bursa'da canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Fevzidede Mahallesi'ndeki bir besicilik işletmesinde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görüldü.

İşletmede 21 günlük karantina uygulaması başlatıldı. İlçedeki canlı hayvan pazarının faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.

İşletmedeki hayvanlara aşılama yapılırken, tedbir amacıyla 44 mahallede hayvan hareketleri yasaklandı.

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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