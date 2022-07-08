Çarşı ve pazarlarda arife hareketliliği - Son Dakika
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Çarşı ve pazarlarda arife hareketliliği

08.07.2022 16:53

Bursa'da Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda arife günü yoğunluğu yaşanıyor.

Bursa'da Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda arife günü yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte 7 asırdır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Cumhuriyet Caddesi ve Şehreküstü Meydanı'nda bayram öncesinde hareketlilik oluştu.

Alışverişe çıkanlar, özellikle bayram şekeri ve kuruyemiş satılan iş yerleriyle giyim ve ayakkabı üzerine faaliyet gösteren işletmelerden ihtiyaçlarını alıyor. Çocuklarına bayramlık almak isteyenler de Kapalı Çarşı'yı tercih ediyor.

Tuzpazarı bölgesinde şekerleme satan Mehmet Çağlar, AA muhabirine son 3 gündür satışların hızlı olduğunu söyledi.

Satışlardan memnun olduklarını belirten Çağlar, "Emekli maaşları, ikramiyeler alındı. Alanlar çocuklarına, torunlarına gelinlerine verdi. Onlar da çarşıya çıktı alışveriş yapıyorlar. Şekerlerimiz 30 ila 140 lira arasında değişiyor. Her bütçeye uygun ürünlerimiz var. Ayrıca kuruyemiş de satıyoruz. Baklava için ceviz de var. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Esnaf Ahmet Sefa ise 25 yıldır kuruyemiş sattığını anlatarak "Kurban nedeniyle biraz durgunluk var. Genelde karışık kuruyemiş ve şeker satıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşı ve pazarlarda arife hareketliliği - Son Dakika

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