Son Dakika Haberleri: Bursa'da Çatı Yangını

Bursa'da Çatı Yangını

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi Derya Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, olay yerine gelen 5 itfaiye aracının müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:47 Kaynak: AA

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