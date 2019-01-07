Bursa'da Çatı Yangını
1 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa
'nın Gemlik
ilçesindeki bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi Derya Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, olay yerine gelen 5 itfaiye aracının müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Polis
ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:47 Kaynak: AA
Mide Küçültme Ameliyatı 2 Çocuk Babasının Sonu Oldu
Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Evi Kül Etti: 3,5 Yaşındaki Çocuk Can Verdi
Bando Ekibinin İdam Protestosu, Ülkeyi Karıştırdı
İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak